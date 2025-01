Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Viernheim/BAB 659: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Viernheim/BAB 659 (ots)

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen auf der A 659 bei Viernheim.

Ein 45-jähriger Mann war gegen 8.45 Uhr mit einem Ford hinter einem Lastwagen auf dem Beschleunigungsstreifen der Tankstellenanlage an der A 659 in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Noch vor dem Ende des Beschleunigungsstreifens wechselte er zunächst mit geringer Geschwindigkeit auf die rechte Fahrspur der Hauptfahrbahn und vor dort direkt weiter auf die linke Fahrspur. Eine dort von hinten herannahende 29-jährige Audi-Fahrerin konnte trotz sofortiger Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem noch in der Beschleunigung befindlichen Ford nicht mehr verhindern und fuhr diesem hinten auf. Die beiden Fahrzeuge kamen schließlich auf der Standspur zum Stehen.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fahrer des Ford leichte Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht der fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die rechte Fahrspur der A 659 bis ca. 10.30 Uhr gesperrt. Es bildete sich hierdurch ein Rückstau von bis zu 2 Kilometern Länge.

Gegen den Fahrer des Ford wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Mannheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell