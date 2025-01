Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heilbronn/ BAB 6: Zeugenaufruf des Polizeipräsidiums Heilbronn nach schwerem Verkehrsunfall

Heilbronn/ BAB 6 (ots)

Das Polizeipräsidium Heilbronn bittet um Mithilfe. Es geht um einen LKW, der am Donnerstag gegen 11 Uhr auf der BAB 6 aus Richtung Mannheim zum Kreuz Weinsberg unterwegs war und auffällig langsam fuhr. Das Fahrzeug war in der Folge in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5960938). Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134/ 513-0 an die Verkehrspolizei Weinsberg zu wenden.

