Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Fulda. Ein silbergrauer BMW wurde am Montag (17.03.) von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der BMW wurde in der Zeit von 17:20 Uhr bis 17:35 Uhr in Fulda, Rabanus-Maurus-Straße 1, auf dem Parkstreifen gegenüber eine Lebensmittelmarktes ordnungsgemäß zum Parken abgestellt. Als die Fahrzeughalterin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie auf der vorderen linken Seite eine Beschädigung an ihrem Fahrzeug. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Montag (17.03.), gegen 17.50 Uhr, parkte eine Rotenburgerin ihren schwarzen VW-Golf ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Kasseler Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer parkte ebenfalls ordnungsgemäß vorwärts links neben dem Golf. Beim Ausfahren aus der Parklücke beschädigte der Verursacher die hintere linke Fahrzeugseite. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 250 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0 oder die Onlinewache Polizei.hessen.de.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell