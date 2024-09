Feuerwehr Kaarst

FW-NE: Rauchmelder rettet Leben und verhindert Brandausbreitung

Kaarst (ots)

Ein Rauchwarnmelder hat heute das Leben eines Bewohners in Kaarst Stadtteil Holzbüttgen in der Straße Am Pfarrzentrum gerettet.

Um 14:16 Uhr wurde die Feuerwehr Kaarst zu einem Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus alarrmiert. Laut Erstinformationen sollten zwei Personen vermisst sein.

Bei Eintreffen an der Einsatzstelle drang Rauch aus den Fenstern im 1. OG und ein Heimrauchmelder war wahrnehmbar. Die vorgehenden Atemschutztrupps konnten eine Person aus dem Bereich retten und an den Rettungsdienst übergeben. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Person zur weiteren Behandlung in die UNI Klinik Düsseldorf transportiert.

Die weitere Personensuche war negativ, somit konnte umgehend mit der Brandbekämpfung begonnen werden. Um 14:49 Uhr wurde "Feuer aus" gemeldet.

Im Einsatz befanden sich 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr, unsterstützt durch die Polizei sowie den Rettungsdienst.

Zur Schadenshöhe und Ursache verweisen wir an die Polizei des Rhein-Kreis Neuss.

