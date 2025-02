LPI-SHL: Diebstahl aus Pkw

Suhl (ots) - Im Zeitraum September 2024 bis 07.02.2025 brachen unbekannte Täter in eine Gartenlaube in Suhl, Am Königswasser ein. In der Laube wurden Schränke durchwühlt und der Inhalt auf dem Fußboden verteilt. Entwendet wurden diverse Haushaltsgegenstände im Wert von ca. 3000,- Euro. Der Sachschaden wird auf ca. 250,- EUR geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

