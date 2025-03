Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall mit Personenschaden in Fulda

Fulda (ots)

Fulda. Am Freitag, (14.03.), gegen 13:00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße 3 in Fulda, Höhe der Bäckerei Storch, zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Eine 32-jährige Fußgängerin lief die Bahnhofstraße vom Universitätsplatz in Richtung Bahnhof. Ein E-Bikefahrer befuhr die Bahnhofstraße in entgegengesetzter Richtung zur Fußgängerin. In Höhe der Bahnhofstraße 3 touchierte der E-Bikefahrer die Fußgängerin, so dass diese zu Fall kam. Der E-Bikefahrer erkundigte sich nach der Fußgängerin, die zunächst angab, dass alles in Ordnung sei. Im Nachhinein stellte sich jedoch heraus, dass sie leicht verletzt ist und meldete sich bei der Polizei in Hilders. Zeugen und oder der unbekannte E-Bikefahrer werden gebeten sich unter Tel. 06681/9612-0 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen.

