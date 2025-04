Polizei Aachen

POL-AC: Polizei Aachen warnt vor Trickdiebstahl im Nordkreis

Herzogenrath (ots)

Ein Mann hat durch einen Trickdiebstahl viel Geld verloren.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 84-Jährige am vergangenen Dienstagvormittag (08.04.25) nach dem Verlassen einer Bankfiliale in der Apolloniastraße angesprochen worden. Der unbekannte Mann fragte den Rentner, ob er zwei Euro wechseln könne. Die Zeit, in der der Rentner Münzen aus dem Portemonnaie nahm, nutzte der Unbekannte, um durch geschickten Trickdiebstahl Geldscheine - einen niedrigen dreistelligen Betrag - zu stehlen. Erst als der unbekannte Dieb bereits verschwunden war, bemerkte der ältere Mann den Diebstahl. Er erstattete Anzeige bei der Polizei.

Es ist bereits der zweite Fall von Trickdiebstahl innerhalb kurzer Zeit in Herzogenrath. Vor Kurzem war ein älterer Mann von einem Unbekannten auf dem Weg zu einem Parkautomaten angesprochen worden, ob er Geld wechseln könne. Später bemerkte der Mann, dass Geld in seinem Portemonnaie fehlte - ein paar Geldscheine (ein zweistelliger Betrag).

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei Aachen rät:

Wenn Sie beispielsweise an einem Bankautomaten Geld abheben oder eine Bankfiliale verlassen, seien Sie unbedingt wachsam. Lassen Sie sich nicht ablenken oder durch Fremde in ein Gespräch verwickeln. Sollte Ihnen etwas Verdächtiges oder eine verdächtige Person auffallen, dann melden Sie dies unverzüglich der Polizei. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell