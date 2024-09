Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Sachbeschädigung an mehreren Autos

Wissen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 30. auf 31.08.2024, wurden drei Autos beschädigt, die in Wissen in der Böhmerstraße von der Wilhelm-Busch-Schule geparkt waren. An allen Autos wurde rundherum der Lack zerkratzt. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.

