POL-AC: PKW-Brände in der StädteRegion Aachen - Polizei bittet um Mithilfe

StädteRegion/ Eschweiler/ Alsdorf (ots)

Zwei Fahrzeugbrände beschäftigen seit dem Wochenende Polizei und Feuerwehr.

Am frühen Samstagmorgen (12.04.25) brannte ein Fahrzeug in der Dürener Straße in Eschweiler. Die Frau des Besitzers hatte gegen 06:00 Uhr einen lauten Knall gehört und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Durch das rechtzeitige Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden. Dennoch wurden unter anderem Teile des Hauses beschädigt. Der Kleinwagen, der unter einem Balkon geparkt war, brannte vollständig aus.

Am frühen Montagmorgen (14.04.25) gegen 03:20 Uhr brannte ein Fahrzeug am Oidtweiler Weg in Alsdorf im Bereich des Hecks komplett aus. Der Besitzer hatte das Feuer selbst bemerkt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Das Auto wurde sichergestellt.

Menschen wurden in beiden Fällen glücklicherweise nicht verletzt.

Die Aachener Kriminalpolizei geht sowohl in Eschweiler als auch in Alsdorf von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, die zur Aufklärung beitragen können, soll sich bitte melden. Die zuständige Kriminalpolizei ist tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 31101 zu erreichen, außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210.

Die beiden Fotos (das erste Foto mit dem Kleinwagen zeigt den Brand in Eschweiler, das zweite den Brand in Alsdorf) können im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

