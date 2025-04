Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf / BAB 27 - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person / Oldtimer-Sportwagen beteiligt / Vollsperrung der BAB 27

Am Samstag, den 05.04.2025, ereignete sich gegen 13:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 27. Ein 83-jähriger Schiffdorfer war mit seinem Oldtimer-Sportwagen, einem Lamborghini Countach, in Richtung Cuxhaven unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Überseehäfen und Debstedt kam es zum Unfall, als der auf dem Überholfahrstreifen fahrende Senior seinen Lamborghini stark abbremsen musste. Der Sportwagenfahrer hatte offensichtlich zu spät registriert, dass der vorausfahrende Pkw deutlich langsamer fuhr. Nach Zeugenangaben soll der Lamborghini mit ca. 180 km/h gefahren sein, was auf diesem Streckenabschnitt auch zulässig ist. Der Sportwagen geriet ins Schlingern und kollidierte hierbei mit einem Transporter, welcher auf dem Hauptfahrstreifen fuhr. Durch die Kollision platzte der rechte Vorderreifen des Lamborghinis. Das Fahrzeug war hierdurch nicht mehr lenkbar und prallte gegen die Seitenschutzplanke. Der Transporter, an dem ein Verkaufsanhänger angehängt war, konnte vom 65-jährigen Fahrer aus Geestland ebenfalls nicht mehr kontrolliert werden, sodass das Gespann ebenso gegen die Seitenschutzplanke stieß. Der Fahrer des Transporters wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Transporter kam mit einem Achsbruch quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Hierdurch wurde eine Vollsperrung der Autobahn in Richtung Cuxhaven, ab der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen, notwendig. Dieses führte zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Ferienreiseverkehr. Die Vollsperrung konnte um 17:15 Uhr wieder aufgehoben werden, nachdem die Fahrzeuge abgeschleppt und die Fahrbahn, aufgrund ausgetretener Betriebsflüssigkeiten, gereinigt wurde. Der entstandene Sachschaden an dem wertvollen Sportwagen wird auf 200.000,- Euro geschätzt. Am Transporter und Anhänger wird von einem Schaden von ca. 5000,- Euro ausgegangen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell