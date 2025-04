Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Hemmoor

Cuxhaven (ots)

LK Cuxhaven/ Samtgemeinde Börde Lamstedt/ Lamstedt - Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 60 km/h

Beamte der Polizei Hemmoor führten am Freitagnachmittag in der Ortschaft Lamstedt gezielte Geschwindigkeitskontrollen durch. Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt 21 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Den traurigen Spitzenwert lieferte ein Fahrzeugführer, der bei erlaubten 70 km/h mit 134 km/h gemessen wurde. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 480 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot. Bei derart gravierenden Verstößen - wenn die zulässige Höchstgeschwindigkeit nahezu verdoppelt wird - kann regelmäßig von Vorsatz ausgegangen werden, was das Bußgeld zusätzlich deutlich erhöhen kann. Die Polizei Hemmoor weist erneut darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit nach wie vor eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle ist. Verkehrsteilnehmer werden daher eindringlich gebeten, sich an die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten.

