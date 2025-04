Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrer eines Feuerwehrfahrzeuges muss aufgrund von Gegenverkehr ausweichen und landet im Seitenraum - Verursacher flüchtet - Zeugenaufruf

Geestland/Bad Bederkesa. Am gestrigen Donnerstag (03.04.2025 kam es gegen 17:40 Uhr auf der Ankeloher Straße in Bad Bederkesa zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 21-jähriger Geestländer mit einem Feuerwehrfahrzeug (LKW) von der Fahrbahn abkam und hier mit einem Baum kollidierte. Dem jungen Mann war zuvor ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Kleinwagens entgegenkommen, welcher sehr mittag gefahren sein soll, sodass er ausweichen musste und von der Fahrbahn abkam. Durch den Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Am Feuerwehrfahrzeug entstand jedoch erheblicher Sachschaden, welcher auf ca. 30.000 Euro geschätzt wird. Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Fahrzeugführer oder zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

