POL-CUX: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss in Cuxhaven

Cuxhaven (ots) - Beverstedt. Am gestrigen Mittwoch (02.04.2025) kam es gegen 07:40 Uhr zu einem Brandausbruch im Dachgeschoss eines Wohnhauses in der Straße Am Felde in Beverstedt. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entwickelte sich im Dachgeschoss in der dortigen Küche ein Feuer. Die Bewohnerin ...

