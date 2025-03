Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Freiburg (ots)

Der 69-jährige Fahrer eines Fords befuhr am Montag, 17.03.2025 gegen 16:10 Uhr, die Königsberger Straße in südliche Richtung. An der Einmündung zur Hauptstraße beabsichtigte er nach links in diese einzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 18-jährigen BMW- Fahrers. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, durch welche der BMW-Fahrer, sowie dessen 13-jähriger und 15-jähriger Mitfahrer leicht verletzt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Aufgrund der Spurenlage und ersten Zeugenaussagen besteht der Verdacht, dass der Fahrer des BMWs die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb einer geschlossenen Ortschaft überschritten haben könnte. Der Verkehrsdienst Waldshut hat den Verkehrsunfall aufgenommen und bittet Zeugen, die das Unfallgeschehen oder eine auffällige Fahrweise eines BMWs im Raum Murg wahrgenommen haben, sich telefonisch unter 07751 8963 - 0 zu melden. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise unter 07761 934 - 0 rund um die Uhr entgegen.

