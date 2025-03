Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Geparkter Pkw beschädigt und weitergefahren - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Von Sonntagabend auf Montagmorgen, 16./17.03.2025, ist ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen ein geparktes Auto in der Dorf-Hauptstraße in Bernau gefahren und hat sich von der Örtlichkeit entfernt. Der Mercedes Van wurde am Abend auf dem Parkplatz vor einem Wohnhaus abgestellt. Als der Verantwortliche am nächsten Morgen an das Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden im Heckbereich fest. Nach Spurenlage wurde der Van von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Auf Grund aufgefundener Fahrzeugteile müsste das unbekannte Fahrzeug ebenfalls beschädigt sein. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen dauern an. Der Polizeiposten St. Blasien ermittelt und bittet Verursacher oder Zeugen, sich unter 07672 92228-0 zu melden.

