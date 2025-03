Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Brandstiftung in Obdachlosenunterkunft.

Zu mehreren Brandlegungen war es am Freitag, 14.03.2025, und Sonntag, 16.03.2025, in einer Obdachlosenunterkunft in der Haslacher Straße in Freiburg gekommen.

Im ersten Fall, löste am Freitagabend gegen 23:15 Uhr der Brandalarm im vierten Stock des Gebäudes aus. Dort hatte wohl ein Unbekannter Feuer gelegt, welches jedoch durch die hinzugerufene Berufsfeuerwehr Freiburg schnell gelöscht werden konnte. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags.

Am Sonntag musste die Feuerwehr zwei weitere Male zur Obdachlosenunterkunft ausrücken. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 6:40 Uhr löste erneut eine Brandmeldeanlage aus. Als die Feuerwehr eintraf, hatten Bewohner der Unterkunft, die den Brand in einer Nasszelle bemerkt hatten, eigenständig gelöscht. Über verletzte Personen oder Sachschaden ist bislang nichts bekannt.

Kurz vor 21:00 Uhr des gleichen Tages meldete eine Unterkunftsbewohnerin über den Polizei-Notruf verdächtige Geräusche aus dem Stockwerk über ihr. Nach Eintreffen der Feuerwehr und mehrerer Polizeistreifen konnte erneut im vierten Stock Rauch festgestellt werden. Der in einem Küchenschrank entstandene lokale Brand konnte schnell gelöscht werden. Das Gebäude musste zeitweise evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse geht die Kriminalpolizei Freiburg von vorsätzlichen Brandlegungen aus und ermittelt nun wegen Brandstiftung.

