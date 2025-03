Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 19-Jähriger nach mehreren Straftaten in Haft

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 12.03.2025, hat die Polizei in Freiburg einen 19-Jährigen festgenommen. Der Beschuldigte war nach einer vorangegangenen Haftstrafe, die er aufgrund mehrerer Eigentumsdelikte verbüßte, erst am 27. Februar auf freien Fuß entlassen worden. Seitdem gelangte er in weniger als 14 Tagen wegen weiterer Straftaten zur Anzeige. Unter anderem ist der Mann dringend tatverdächtig, aus Geschäften in der Freiburger Kaiser-Joseph-Straße Drogerieartikel und hochwertige Kleidungsstücke entwendet zu haben.

Der 19-Jährige wurde einem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell