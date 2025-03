Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Eine Person aus Brandwohnung gerettet

Mönchengladbach-Hardterbroich, 14.03.2025, 01:16 Uhr, Oststraße (ots)

In der letzten Nacht kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Oststraße. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen mehrere Bewohner bereits auf der Straße. Sie berichteten von Brandgeruch und Rauch im Treppenraum.

Nachdem sich dies bestätigte, gingen zwei Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung in die Brandwohnung vor. Die Einsatzkräfte retteten eine Person und übergaben sie dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung. Beim Feuer handelte es ich um den Schwelbrand einer Matratze, die schnell gelöscht werden konnte. Nachdem die Wohnung vom Rauch befreit war, konnte die Einsatzstelle der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben werden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiterin: BOI Iris Hausmann-Hermsen

