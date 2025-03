Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Angebranntes Essen verraucht Wohnung

Mönchengladbach-Rheydt, 12.03.2025, 03:58 Uhr, Pestalozzistraße (ots)

Gegen 03:58 Uhr erreichte die Leitstelle ein Notruf eines Bewohners in einem Mehrfamilienhaus. Er meldete eine Rauchentwicklung und einen ausgelösten Rauchmelder in seiner Wohnung. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Umgehend wurde die Person aus der Wohnung gerettet und dem Rettungsdienst zugeführt. Die Erstversorgung des Patienten erfolgte an der Einsatzstelle. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Zeitgleich ging ein Trupp zur Erkundung in die Brandwohnung vor und löschte angebranntes Essen auf dem Herd. Anschließend erfolgte die Entrauchung der Wohnung durch natürliche Ventilation. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen, ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektoranwärter Marius Wiezorek (Praktikant Zugführer) und Brandamtsrat Mario Valles-Fernandez

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell