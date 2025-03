Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Zimmerbrand in Einfamilienhaus

Mönchengladbach-Wickrathberg, 09.03.2025, 12:45 Uhr, Hochneukircher Weg (ots)

Gegen 12:45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in Wickrathberg alarmiert. Die Eigentümer hatten Brandgeruch bemerkt und schnell festgestellt, dass der Wäschetrockner in Brand geraten war. Nach einem kurzen Löschversuch hatten die Bewohner das Haus aufgrund der starken Verrauchung verlassen. Die ersteintreffenden Feuerwehrkräfte leiteten umgehend Löschmaßnahmen mit einem C-Rohr ein und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Trockner wurde aus dem Haus gebracht und abgelöscht. Anschließend wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt, um das Gebäude zu entrauchen. Die Bewohner wurden vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben und konnten nach kurzer Untersuchung durch den Notarzt in ihr Haus zurückkehren.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Abrollbehälter Atemschutz aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Wickrathberg, Wanlo und die Drehleiter der Einheit Wickrath der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Stephan Müller

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell