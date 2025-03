Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Gasaustritt in Baugrube

Mönchengladbach-Am Wasserturm, 05.03.2025, 17:41 Uhr, Mozartstraße (ots)

Auf der Mozartstraße meldeten Anwohner der Feuerwehr einen starken Gasgeruch im Bereich einer Baugrube.

Die eintreffenden Kräfte stellten Vorort ebenfalls den starken Gasgeruch fest. Ein Gasaustritt wurde auch durch die Messgeräte der Feuerwehr bestätigt. Sofort erfolgte eine weiträumige Absperrung der Mozartstraße für Verkehr und Fußgänger. Zudem wurde die NEW` als zuständiges Versorgungsunternehmen (Gasversorger) angefordert. Mehrere Trupps kontrollierten die umliegenden Häuser auf einen möglichen Gaseintritt in die Gebäude. In den kontrollierten Gebäuden war jedoch keine Gefahr festzustellen. Der Gefahrenbereich beschränkte sich somit auf die Baugrube und den umliegenden Straßen- und Bürgersteigbereich. Die angeforderten Fachkräfte der NEW` lokalisierten dann eine Undichtigkeit an einer Gasleitung in der Baugrube und dichteten diese ab.

Für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen, welche ca. 3 Stunden dauerten, blieb die Mozartstraße komplett gesperrt.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rettungswagen, die NEW` Abteilung Gas sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Heinrich Roemgens

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell