FW-MG: Rauchwarnmelder verhindert Schlimmeres

Mönchengladbach-Rheydt, 04.03.2025, 10:15 Uhr, Theodor-Heuss-Straße (ots)

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in der Theodor-Heuss-Straße alarmiert. Eine aufmerksame Anwohnerin hatte im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses das Piepsen eines Rauchwarnmelders wahrgenommen und gleichzeitig Brandgeruch festgestellt. Sie reagierte vorbildlich und verständigte umgehend die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zur betroffenen Wohnung und entdeckten einen unbeaufsichtigten Teekocher auf einer eingeschalteten Herdplatte. Der angebrannte Teekocher konnte rasch im Spülbecken abgelöscht werden, sodass größerer Schaden verhindert wurde. Anschließend wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit. Glücklicherweise befanden sich keine Personen in der Wohnung, sodass es zu keinem Personenschaden kam. Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, niemals elektrische Geräte oder Kochvorgänge unbeaufsichtigt zu lassen und stets auf funktionierende Rauchwarnmelder zu achten.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Andreas Jäger

