FW-MG: Dachstuhlbrand in der August-Pieper-Straße - Feuerwehr rettet zwei Personen und einen Hamster

Mönchengladbach-Gladbach, 04.03.2025, 6:56 Uhr, August-Pieper-Straße (ots)

Am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr zu einem mutmaßlichen Dachstuhlbrand in die August-Pieper-Straße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten sich bereits zwei Personen aus dem betroffenen Haus ins Freie gerettet. Eine dieser Personen erlitt schwere Verletzungen, wurde vor Ort im Rettungswagen versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die zweite Person blieb unverletzt. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere Personen im Gebäude befinden, ging umgehend ein Trupp unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung im 2. Obergeschoss vor. Glücklicherweise wurden keine weiteren Personen aufgefunden. Der Trupp leitete unmittelbar die Brandbekämpfung ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Feuer bereits durch Wände und Decken in die darüberliegende Dachgeschosswohnung sowie in den Dachstuhl ausgebreitet. Parallel kontrollierten weitere Einsatzkräfte die darunterliegenden Wohnungen sowie die angrenzenden Nachbargebäude, um eine Ausbreitung des Feuers auszuschließen. Im weiteren Einsatzverlauf mussten mehrere Decken, Wände sowie Teile der Dachhaut geöffnet werden, um verborgene Glutnester abzulöschen. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die August-Pieper-Straße vorsorglich stromlos geschaltet - später konnte dies auf das betroffene Gebäude begrenzt werden. Ein kleiner Lichtblick ergab sich am Ende des Einsatzes: Aus einer vom Brand nicht betroffenen Wohnung konnte ein Hamster gerettet und der Polizei übergeben werden, die das Tier dem Eigentümer zurückgab. Nach rund fünf Stunden war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Die betroffenen Wohnungen sind aktuell nicht bewohnbar, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Während der Löscharbeiten waren mehrere Straßen großräumig abgesperrt.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Löschzug der FRW II (Holt), das Löschfahrzeug der FRW III (Rheydt), der Abrollbehälter Atemschutz und ein Logistikfahrzeug des Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Stadtmitte und Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg, der Energieversorger NEW', ein Statiker des Fachbereichs Bauordnung sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr. Während des mehrstündigen Einsatzes wurde der Grundschutz des Stadtgebietes durch die Einheiten Neuwerk, Odenkirchen und Rheindahlen der Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt. Im Einsatz und vorsorgliche bereitgestellt waren insgesamt rund 80 Einsatzkräfte.

Einsatzleiter: Ltd. städt. Branddirektor Dirk Schattka

