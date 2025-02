Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Feuerwehr löscht LKW in Vollbrand

Mönchengladbach-Odenkirchen, 27.02.2025, 13:03 Uhr, Marie-Bernays-Ring (ots)

Am Donnerstagmittag wurde die Feuerwehr zu einem brennenden LKW am Marie-Bernays-Ring gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte der 7,5-Tonner in voller Ausdehnung. Beladen war der LKW u.a. mit gepresster Pappe. Zwei Trupps, jeweils unter Pressluftatmer und mit C-Rohr, bekämpften das Feuer. Durch den gezielten Einsatz von Schaum konnte das Feuer relativ zügig erfolgreich gelöscht werden. Wegen des Schaumeinsatzes wurde der Fachbereich Umwelt in Kenntnis gesetzt. Eine anliegende Firma wurde wegen der starken Rauchentwicklung aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Positiv zu bewerten ist aus Sicht der Feuerwehr die Zusammenarbeit mit einer am Brandort ansässigen Firma, die von sich aus einen Radlader und einen LKW mit Zweischalengreifer u.a. zum Entladen des LKW zur Verfügung stellte. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Der Marie-Bernays-Ring blieb an der Brandstelle für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug von der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Tanklöschfahrzeug sowie ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

