FW-MG: Brand in Küche und Absaugeinrichtung verläuft glimpflich.

Mönchengladbach, Odenkirchen-Mitte, 26.02.2025, 19:43, Ruhrfelder Straße (ots)

Am Mittwochabend meldeten Passanten von der Wehrstraße aus über den Notruf 112 Brandgeruch und Funkenflug aus dem Schornstein eines an der Ruhrfelder Straße gelegenen Gastronomiebetriebs. Im Rahmen der Erkundungsmaßnahmen stellte die Feuerwehr fest, dass es in der Küche des Objektes zum Brand eines Holzkohlegrills gekommen war, der aber durch die Betreiber bereits mit Feuerlöschern weitestgehend abgelöscht werden konnte.

Die Feuerwehr kontrollierte den Grill mittels Wärmebildkamera. Hierbei konnte keine erhöhte Temperatur im Bereich des Holzkohlegrills festgestellt werden. Zudem wurde die Küche mittels Mehrgasmessgerät auf giftige Gase kontrolliert. Auch hier ergab die Messung keine auffälligen Werte. Da sich der Brand allerdings über die Absauganlage auch in das Abluftsystem im Bereich eines Flachdaches ausgebreitet hatte, mussten dort Teile der Abluftanlage durch einen Trupp der Feuerwehr gewaltsam geöffnet und entfernt werden, um suffiziente und abschließende Löschmaßnahmen durchführen zu können. Verletzte Personen gab es glücklicherweise nicht zu beklagen.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleitung: Brandoberinspektoranwärter Ludwig Barsch (in Ausbildung) unter Aufsicht von Brandamtmann Thomas Mandrossa

