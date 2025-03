Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verpuffung in Garage

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Giesenkirchen, 03.03.2025, 02:29 Uhr, Zum Gestüt (ots)

In der Nacht zum 03.03.2025 wurde die Feuerwehr nach Giesenkirchen alarmiert. Nachbarn hatten eine Explosion in einer Garage gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass durch eine Verpuffung in der Garage das Garagentor herausgerissen und eine Glastür, die vom Garten aus in die Garage führte, zerstört wurde. Außerdem wurde das Mauerwerk der Garage beschädigt. Durch das Ereignis kam es zu einem Kleinbrand innerhalb der Garage, der bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch den Eigentümer gelöscht wurde. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde die Garage mittels Mehrgasmessgerät und Wärmebildkamera auf weitere Gefahrenquellen kontrolliert. Weitere Maßnahmen waren durch die Feuerwehr nicht mehr erforderlich, so dass die Einsatzstelle an die Polizei übergeben wurde.

Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Alexander Keuter

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell