POL-PPWP: Personenkontrolle bringt Drogen zutage

Kaiserslautern (ots) - Wegen eines Bremsmanövers kam es am späten Samstagabend zu einem Verkehrsunfall in der Reichswaldstraße. Nach seinen Angaben war der 35-jährige Autofahrer gegen 23:15 Uhr in Richtung Industriegebiet unterwegs, als plötzlich ein Tier die Straße überquerte. Der Mann bremste sofort stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein dahinter fahrender 18-Jähriger reagierte zu spät und schaffte ...

