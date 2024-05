Polizei Hagen

POL-HA: 46-jähriger Mann nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte vorläufig festgenommen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Polizeibeamte nahmen Samstagabend (04.05.2024) in Wehringhausen einen 46-jährigen Randalierer nach einem tätlichen Angriff auf sie vorläufig fest. Gegen 21.30 Uhr riefen Passanten die Polizei zu einer Bankfiliale am Wilhelmsplatz, weil dort ein betrunkener Mann randalierte. Die Beamten trafen den polizeibekannten 46-Jährigen in der Filiale an. Dieser hatte sich dort auf den Boden gelegt. Als sie ihn ansprachen und ihn dazu aufforderten, die Örtlichkeit zu verlassen, reagierte er sofort aggressiv und schrie herum. Am Ausgang der Filiale drehte der Mann sich zu den Polizisten um und warf mit einer Glasflasche nach ihnen. Weil sie sich wegdrehten, wurden sie nicht von der Flasche getroffen. Anschließend versuchte der Randalierer zu flüchten, konnte aber gestellt werden. Wegen vorliegender Haftgründe legten die Beamten ihm Handschellen an und nahmen den 46-Jährigen vorläufig fest. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. (sen)

