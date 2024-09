Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radfahrerin muss ausweichen - roter Transporter gesucht Höxter,

Höxter (ots)

Am Mittwoch, 18. September, kam es gegen 12:12 Uhr in der Nikolaistraße in Höxter zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 87-jährige Fahrradfahrerin aus Höxter einem PKW ausweichen musste und gegen einen geparkten Pkw stieß. Glücklicherweise wurde sie dabei nicht verletzt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gehen die Ermittler vom Verkehrskommissariat von folgendem Hergang aus: Ein roter Transporter stand halb auf dem Gehweg und halb auf der Fahrbahn, als er in Richtung Innenstadt anfuhr. Ein weißer Transporter, der in Fahrtrichtung Innenstadt fuhr, wich dem roten Transporter aus und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn, auf der sich die Fahrradfahrerin befand. Um einer Kollision mit dem weißen Transporter zu verhindern, fuhr die Fahrradfahrerin gegen einen geparkten Pkw. Die Polizei Höxter bittet alle Zeugen, die weitere Informationen zu dem Vorfall oder den beteiligten Fahrzeugen haben, sich zu melden. Insbesondere der Fahrer des roten Transporters wird gebeten, sich zu melden. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 melden.

