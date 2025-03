Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Mönchengladbach-Lürrip, 08.03.2025, 19:01 Uhr, Neusser Straße (ots)

Am gestrigen Abend wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus auf der Neusser Straße alarmiert. Bewohner wurden durch einen ausgelösten Rauchmelder in ihrer Küche gewarnt. Die Küche war stark verraucht. Drei Personen konnte ihre Wohnung unverletzt verlassen. Sie wurden durch einen hilfsbereiten Nachbarn unterstützt. Auf einem eingeschalteten Herd sind ein Tablett und ein Toaster in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die angebrannten Plastikteile in der Spüle ab. Die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit. Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Michael Knopp

