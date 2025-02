POL-HB: Nr.: 0085--Zwei Sporttaschen voller Cannabis - Polizei stellt mutmaßlichen Drogenhändler

Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 08.02.2025, 09.02.2025 Am vergangenen Wochenende, dem 8. und 9. Februar 2025, kam es in Bremen zu mehreren Einbrüchen in Vereinsheime während laufender Fußballspiele. In Grohn konnte ein Diebesduo durch aufmerksame Zeugen gestellt und der Polizei übergeben werden. Ein 17- und ein 18-Jähriger aus Niedersachsen nutzten am ...

mehr