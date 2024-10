Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gruppe attackiert 15-Jährigen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Eine Gruppe von sieben bis acht vermummten Personen schlugen am Donnerstag (10.10.2024, gegen 19:30 Uhr) auf einen 15-Jährigen in einer Unterführung am Danziger Platz ein. Durch die Tat erlitt der Jugendlich Prellungen und Wunden im Gesicht, die in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden mussten. Um den genauen Tathergang zu ermitteln, sucht die Polizei Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

