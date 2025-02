Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0082 --Polizei begleitet Kundgebung--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Domshof Zeit: 08.02.2025, 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Am Samstagnachmittag begleitete die Polizei die angemeldete Kundgebung unter dem Motto "Bremen hält zusammen". Insgesamt hatten sich geschätzt mehr als 35000 Menschen am Kundgebungsort und im Umfeld versammelt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Wie in anderen deutschen Städten, folgten auch in Bremen zehntausende Menschen dem Versammlungsaufruf zur Kundgebung. Ab 14:30 Uhr machten sich zunächst in der Spitze 1500 Menschen vom Viertel auf den Weg in die Innenstadt. Ab 15:00 Uhr füllte sich der Domshof zusehends, so dass in der Spitze mehr als 35000 Menschen an der Kundgebung teilnahmen.

Die Polizei leitete Verkehr ab, sperrte Straßen und sorgte für einen reibungslosen Ablauf ohne nennenswerte Zwischenfälle. Etwa um 18:25 Uhr beendete die Versammlungsleitung die Kundgebung offiziell.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell