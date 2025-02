Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0084 --Mehrere Einbrüche in Bremer Sportanlagen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: 08.02.2025, 09.02.2025

Am vergangenen Wochenende, dem 8. und 9. Februar 2025, kam es in Bremen zu mehreren Einbrüchen in Vereinsheime während laufender Fußballspiele. In Grohn konnte ein Diebesduo durch aufmerksame Zeugen gestellt und der Polizei übergeben werden.

Ein 17- und ein 18-Jähriger aus Niedersachsen nutzten am Sonntagnachmittag ein Fußballspiel, um in das Vereinsheim in der Friedrich-Humbert-Straße einzubrechen. Während der Jüngere vor dem Gebäude Schmiere stand, hebelte sein Komplize im Inneren mehrere Türen auf. Als sich ein 53-jähriger Betreuer näherte, versuchten die Täter zu fliehen. Mannschaftsmitglieder, Funktionäre und Zuschauer verfolgten sie bis zur Straße Oeversberg, wo sie hinter einem Wohnmobil entdeckt und von der Polizei vorläufig festgenommen wurden. Der 17-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen dem Jugendnotdienst übergeben.

Darüber hinaus wurden weitere Einbrüche auf Bremer Sportanlagen gemeldet. In der Gartenstadt Vahr drangen Unbekannte am Sonntagmittag in das Vereinsgebäude in der Konrad-Adenauer-Allee ein und entwendeten eine Geldkassette sowie mit Hilfe eines gestohlenen Autoschlüssels Bargeld aus einem geparkten Fahrzeug.

In Borgfeld wurde am Samstagnachmittag ebenfalls in Vereinsräume am Sportplatz Hinter dem Großen Dinge eingebrochen und in Vegesack wurde während der ersten Halbzeit eines Oberligaspiels am Vegesacker Bahnhofsplatz eingebrochen. Die Täter drangen dort in das erste Obergeschoss ein, traten Türen der Umkleiden und Geräteräume ein und entwendeten Wertgegenstände, darunter Bargeld und Fahrzeugschlüssel. In einem Fall wurde ein Fahrzeug durchsucht, jedoch nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft Zusammenhänge zwischen den aktuellen und ähnlich gelagerten Taten aus der Vergangenheit. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell