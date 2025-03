Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Beleuchtung beschädigt und davongefahren - Verursacher gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend, 15.03.2025 bis Sonntagmorgen, 16.03.2025, ist ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Waldstraße in Ettikon gegen eine Lampe gestoßen und davongefahren. Der Unbekannte stieß gegen die am Fußweg eines Anwesens angebrachte Beleuchtung und beschädigte diese mitsamt Betonverankerung. Mutmaßlich ohne sich um den offensichtlichen Schaden zu kümmern fuhr er davon. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, 07751 8316-0, ermittelt und bittet den Verursacher oder mögliche Zeugen, sich zu melden.

