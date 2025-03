POL-FR: Bad Säckingen: Postkartenverkauf an Haustüre - weitere Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen, 16.03.2025, gegen 0:30 Uhr, soll es in Waldshut, in der Unterführung vom Busbahnhof zu den Gleisen zu einer Streitigkeit gekommen sein. Ein 60-Jähriger erschien beim Polizeirevier Waldshut und gab an, von vier männlichen Tatverdächtigen angegriffen worden zu sein. Aufgrund der Alkoholisierung war eine Konkretisierung des Sachverhalts allerdings nicht möglich. Die Polizei sucht zur ...

