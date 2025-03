Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut: Streitigkeit in Unterführung

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 16.03.2025, gegen 0:30 Uhr, soll es in Waldshut, in der Unterführung vom Busbahnhof zu den Gleisen zu einer Streitigkeit gekommen sein. Ein 60-Jähriger erschien beim Polizeirevier Waldshut und gab an, von vier männlichen Tatverdächtigen angegriffen worden zu sein. Aufgrund der Alkoholisierung war eine Konkretisierung des Sachverhalts allerdings nicht möglich. Die Polizei sucht zur Aufklärung des Geschehenen Zeugen. Wer am Wochenende von Samstag auf Sonntag gegen Mitternacht rund um den Bahnhof, die Unterführung und den Busbahnhof, Feststellungen bezüglich eines Streits gemacht hat, wird gebeten, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat in Tiengen, Tel.: 07741 8316 0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell