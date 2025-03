Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Einbruch in Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte brachen zwischen Sonntag, 16.03.2025, 17.00 Uhr und Montag, 17.03.2025, 10.45 Uhr in ein Vereinsheim in der Grienmatt ein. Der oder die Täter schlugen ein Fenster bei den Umkleidekabinen ein und gelangten so ins Gebäude. Im Inneren wurde versucht, mehrere Türen aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Aus einer Umkleidekabine wurde eine Stereoanlage entwendet. Weiterhin brach die Täterschaft in einen danebenliegenden Container ein. Dieser wurde durchsucht, jedoch wurde nichts entwendet. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen beim Vereinsheim in der Grienmatt gemacht haben, sich zu melden.

