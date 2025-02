Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Doppelhaushälfte in Gievenbeck - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Donnerstag (06.02.) zwischen 16:45 Uhr und 18:34 Uhr sind unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte am Brüggefeldweg in Münster eingebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge drangen der oder die Unbekannten durch die Terrassentür ein, indem sie diese aufhebelten. Die Täter durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Schmuck und eine Bankkarte und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell