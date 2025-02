Polizei Münster

POL-MS: Wahlplakat beschädigt - Polizistin stellt im Feierabend 70-Jährigen

Münster (ots)

Eine aufmerksame Polizeibeamtin hat in ihrer Freizeit am Mittwochabend (05.02., 21:05 Uhr) an der Kanalstraße auf Höhe der Promenade einen Mann beobachtet, wie dieser ein Wahlplakat beschädigte. Hinzugerufene Polizisten konnten den Mann stellen.

Nach Angaben der Beamtin hat der 70-Jährige ein Wahlplakat an einer Ecke abgerissen und ist auf ihre Ansprache hin mit seinem Fahrrad durch das Kreuzviertel geflüchtet. Die Polizeibeamtin verfolgte den Flüchtigen mit ihrem Fahrrad. Mithilfe weiterer Einsatzkräfte konnte der Mann am Schlossplatz gestellt werden. Die Beamten stellten einen vom 70-Jährigen mitgeführten Spachtel sicher.

Den Münsteraner mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Der Staatsschutz der Polizei Münster übernimmt die weiteren Ermittlungen. Ob ein Zusammenhang mit weiteren Taten besteht, wird geprüft.

