POL-FR: Freiburg: Unbekannte brechen in Apotheke ein - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Unbekannte sind am Sonntag, 16.03.2025, in eine Apotheke in der Wirthstraße in Freiburg-Landwasser eingebrochen. Die Tat ereignete sich nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 10 Uhr, die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Polizeiposten Weststadt (Tel. 0761 8978780) sucht Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel. 0761 882 4221) rund um die Uhr entgegen.

oec

