Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ehrenkirchen: Pkw touchiert Tretroller - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 11. März 2025, gegen 7.35 Uhr wollte ein Neunjähriger mit seinem Tretroller einen Fußgängerüberweg in der Niederdorfstraße in Ehrenkirchen überqueren. Kurz bevor er die Verkehrsinsel erreicht hätte, wurde sein Roller von einem bislang unbekannten Pkw touchiert, der nach derzeitigen Erkenntnissen in Richtung Kirchhofen unterwegs war.

In der Folge stürzte der Neunjährige auf die Fahrbahn. Der unbekannte Fahrer fuhr daraufhin weiter, ohne sich um das leicht verletzte Kind zu kümmern.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761/882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum unbekannten Fahrer geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell