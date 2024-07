Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Nach Unfallflucht sucht Polizei Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein Zwölfjähriger, der am Montag (15.07.2024) gegen 13.15 Uhr im Kreuzungsbereich der Rohrauer Straße und der Robert-Bosch-Straße in Gärtringen in einen Unfall verwickelt wurde. Das Kind war mit seinem Fahrrad auf dem parallel zur Rohrauer Straße verlaufenden Fahrradweg in Fahrtrichtung Rohrau unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Robert-Bosch-Straße wollte eine derzeit noch unbekannte PKW-Lenkerin in die Rohrauer Straße einfahren. Fahrradfahrer und PKW-Lenkerin hielten wohl zunächst beide an. Als der vorfahrtsberechtige Zwölfjährige dann losfuhr, fuhr wohl auch die unbekannte Frau an und es kam zu einem Zusammenstoß. Nachdem sich die Unbekannte nach dem Befinden des Kindes erkundigt hatte, setzten beide ihre Fahrt fort. Die Polizei wurde erst im Nachhinein informiert. Die unbekannte Frau soll mit einem schwarzen Peugeot mit Böblinger Kennzeichen (BB-) unterwegs gewesen sein. Die Fahrerin soll rötliche, über schulterlange Haare haben. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

