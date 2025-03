POL-FR: B31/ Gemarkung Breisach: Autofahrer nach schwerem Verkehrsunfall in Lebensgefahr

Freiburg (ots) - Zu mehreren Brandlegungen war es am Freitag, 14.03.2025, und Sonntag, 16.03.2025, in einer Obdachlosenunterkunft in der Haslacher Straße in Freiburg gekommen. Im ersten Fall, löste am Freitagabend gegen 23:15 Uhr der Brandalarm im vierten Stock des Gebäudes aus. Dort hatte wohl ein Unbekannter Feuer gelegt, welches jedoch durch die hinzugerufene ...

