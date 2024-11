FW-PI: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Bönningstedt

Pinneberg (ots) - Sonnabend, 16. November 2024, 03:33 Uhr +++ Einsatzort: Halstenbek, Am Krönrey +++ Einsatz: FEU 2 Y (Feuer, zwei Löschzüge, Menschenleben in Gefahr) Bei einem Gebäudebrand ist am frühen Sonnabendmorgen in der Straße Am Krönrey in Halstenbek ein Einfamilienhaus vollständig ausgebrannt. Menschen wurden keine verletzt. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Halstenbek und Schenefeld. Für beide Wehren war es das vierte Großfeuer binnen von ...

mehr