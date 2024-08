POL-PDNR: Einbruch in Appartement

Unkel (ots) - Am frühen Montagmorgen (19.08.2024) gingen bei der Polizei Linz/Rhein mehrere Meldungen über randalierende Personen am Bahnhof in Unkel ein. Die Personen konnten durch die Polizei nicht mehr aufgegriffen werden. Am Bahnhof wurden zwei dort abgestellte Fahrräder auf den Bahnsteig geworfen und dadurch beschädigt. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-943-0 ...

