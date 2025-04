POL-PIZW: Polizei - Dein Freund und Helfer

Zweibrücken (ots) - Am Dienstag, 01.04.2025, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 10.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Einparken einen in der Karlstraße ordnungsgemäß geparkten, grauen PKW Mini Cooper im Bereich des vorderen linken Kotflügels und der vorderen linken Stoßstange. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400. ...

mehr