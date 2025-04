POL-AC: Feuer zerstört Autos - Polizei bittet um Hinweise

Herzogenrath (ots) - Ein Mann hat durch einen Trickdiebstahl viel Geld verloren. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 84-Jährige am vergangenen Dienstagvormittag (08.04.25) nach dem Verlassen einer Bankfiliale in der Apolloniastraße angesprochen worden. Der unbekannte Mann fragte den Rentner, ob er zwei Euro wechseln könne. Die Zeit, in der der Rentner Münzen aus dem Portemonnaie nahm, nutzte der Unbekannte, um durch ...

mehr