POL Schwaben Nord: Unbekannter setzt Tierabwehrspray gegen Hund ein

Augsburg (ots) - Göggingen - In der Zeit von Samstag (24.08.2024) von 07.40 Uhr bis 15.10 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Kennzeichen von einem geparkten, blauen Renault Zoe in der Bergiusstraße. Die Polizei Augsburg Süd ermittelt wegen Diebstahls und bittet telefonisch um Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2710. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Pressestelle Telefon: 0821 323 - ...

