POL-SE: Schenefeld - Unbekannte Täter werden durch die Bewohner bei versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl bemerkt und flüchten als das Licht eingeschaltet wurde - Polizei sucht Zeugen

Schenefeld (ots)

Am vergangenen Freitag (21.02.2025) ist es um 21.20 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in der Lindenallee gekommen. Offenbar waren der oder die Täter nicht davon ausgegangen, dass jemand zuhause ist.

Um 21.20 Uhr bemerkte der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Lindenallee Taschenlampenschein in seinem Haus. Der oder die Täter hatten eine Jalousie angehoben und leuchteten in das Innere des Hauses. Der Bewohner bemerkte dies und schaltete die Beleuchtung des Raumes ein. Daraufhin flüchtete/n der oder die Täter sofort unerkannt in unbekannte Richtung. Mehrere Streifenbesatzungen konnten im Rahmen der sofortigen Nahbereichsfahndung keine weiteren Hinweise erlangen.

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Sachdienliche Hinweise können nach dort unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

